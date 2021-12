Presidente do Bahia detalha orçamento e caixa da próxima temporada

O Bahia poderá ter um aumento em seu orçamento para a próxima temporada. Para que isso aconteça, é necessário que o Conselho Deliberativo do clube aprove a proposta com o valor de R$ 140 milhões que será enviada pelo presidente Guilherme Bellintani ao colegiado.

”Enviaremos ao Conselho Deliberativo o orçamento 2019 com projeção de R$ 140 milhões, 40% a mais que em 2017 (inclui acordo de TV ainda não fechado). Mas seguiremos com pés no chão. Esse é o momento em que muitos clubes erram. O valor está um pouco acima da meta do plano estratégico (17% ao ano)”, escreveu o mandatário tricolor em seu perfil oficial no Twitter.

Em resposta a um tricolor, que questionou na rede social se o aumento não poderia chegar a 10% ou 20%, o dirigente afirmou que a negociação com a Globo ainda não está fechada e, por isso, o valor pode subir. “Se fecharmos um bom contrato de tv, podemos sim alcançar esse crescimento. É uma hipótese”, completou.

Já em relação ao patrocínio master da Caixa para o próximo ano, Bellitani deixou em aberta a continuidade do banco estatal no Tricolor. “O patrocínio da Caixa ainda é uma interrogação para 2019. O que posso afirmar é que o retorno sobre o investimento feito pelo patrocinador em nossa marca é muito acima do valor pago, e muito acima inclusive de alguns clubes que recebem o mesmo valor que o Bahia”, destacou o mandatário.

