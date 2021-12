Presidente do Bahia convoca sócios para assembleia de transparência

O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 4, convocando os sócios do clube para participar da Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas, no dia 27 de abril, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A assembleia será feita para analisar a proposta do orçamento atual, entender o relatório de atividades no clube da diretoria anterior e também votar as contas da atual.

São aptos a participar dessa assembleia os associados que estão em dias com o clube, com base no art. 10 do Estatuto. Esclarecimentos e documento para consulta sobre a assembleia estarão disponíveis no site do tricolor.

