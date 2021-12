Presidente do Bahia confirma que não será candidato à reeleição

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'ana, confirmou por meio das redes sociais, na tarde desta terça-feira, 31, que não será candidato à reeleição no clube.

“Muitos me questionam: agora que ‘arrumou’ o Bahia você vai sair? Sim. Não vai tentar a reeleição? Não. Por quê? Porque eu preciso estar mais perto de Juliana, Lara e Mariana”, escreveu Sant’Ana.

Nos três anos que esteve à frente do Tricolor, ele foi campeão baiano e da Copa do Nordeste, além de conseguir recolocar a equipe na primeira divisão após o insucesso no primeiro ano.

O vice-presidente Pedro Henriques também usou as redes sociais para avisar que deixará a diretoria executiva do Bahia. Ele encabeçará a chapa do grupo Revolução Tricolor que vai concorrer ao Conselho.

A chapa da situação terá como candidato a presidente Guilherme Bellintani, secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. Vitor Ferraz, atual diretor jurídico e membro da Revolução Tricolor, entra como vice.

As eleições no Bahia ocorrerão no dia 9 de dezembro, quando sócios torcedores elegerão a nova diretoria do clube para o triênio 2018-2020. As inscrições para as chapas iniciaram na segunda, 30. O prazo para que os candidatos se inscrevam para o pleito é até 3 de novembro

