Presidente do Bahia confirma quatro reforços para 2015

No dia da reapresentação dos jogadores do Bahia, nesta segunda-feira, 5, o presidente Marcelo Sant'ana prometeu quatro novos reforços para 2015: dois meias, um zagueiro e um quarto atleta que não teve a posição revelada.

Uma das vagas no meio de campo será de Tchô, que jogou no América Mineiro. Ele já está junto com o resto do grupo e realiza apenas exames médicos para assinar contrato.

O Bahia também já tem acerto adiantado com um zagueiro, que não teve o nome revelado. De acordo com a diretoria tricolor, ele foi titular de um clube que disputou a Série B em 2014.

"Dois jogadores já estão em Salvador e estavam na reunião de apresentação. Já têm contrato definido, mas preciso do resultado de exame médico", explicou o presidente.

Sant'ana também não revelou o nome do outro meia que pode ser contratado. Mas nos bastidores cogita-se o nome de Pimentinha, que foi destaque da série B pelo Sampaio Correia, do Maranhão.

Não há nenhuma informação sobre o quarto reforço. Mas o presidente disse que pode divulgar esses nomes ainda nesta segunda.

Reapresentação

Algumas ausências foram sentidas na reapresentação do elenco profissional do Bahia. A relação completa não foi divulgada pela diretoria do Bahia, mas o certo é que os volantes Pittoni e Hélder e o atacante Kieza não compareceram no Fazendão.

Desses dois, a ausência que surpreendeu a diretoria foi de Pittoni. De acordo com o nome diretor de futebol, Alexandre Faria, que foi oficialmente apresentado nesta segunda, o volante era esperado no Fazendão nesta manhã.

"Foi uma surpresa. Já estamos entrando em contato com o empresário dele para saber o que houve. Deve ter tido alguma problema de voo", disse Faria.

O atleta, que estava emprestado para o Olimpia do Paraguai, usou a página do Twitter da esposa para confirmar sua reapresentação.



Galera do Bahia!! Amanhã estou ali! Meu voo fica para amanhã!! - Dey Bogado (@dey_wil) 5 janeiro 2015

O atacante Kieza entrou em contato com a diretoria tricolor e justificou que teve problema com a passagem aérea e por isso não compareceu ao Fazendão nesta manhã.



Já a ausência de Hélder era esperada, já que não se reapresentou porque tem pendências com o Bahia, de acordo com Alexandre Faria. Nos bastidores, fala-se que o atleta está com salários atrasados.



Enquanto sabe-se que Pittoni e Hélder não compareceram no Fazendão, Faria confirmou que Raul e Madson que estavam emprestados para o América Mineiro e ABC, respectivamente, se reapresentaram. Mas o diretor de futebol adiantou que Madson recebeu propostas e pode deixar o elenco tricolor. Contudo, há interesse de manter Raul.

As indefinições são sobre o futuro de Marcelo Lomba, Tite e Maxi Biancucchi. Faria disse que não pretende perder esses atletas, que são patrimônio do time, mas que Lomba e Tite podem sair a depender da proposta.

Não foi dito abertamente, mas Biancucchi deve permanecer pelo que demonstrou os discursos de Faria e do técnico Sérgio Soares. "Jogou bem no rival e não teve uma performance que não agradou tanto no Bahia. Mas um jogador não perde a qualidade do dia para a noite. Tem que trabalhar ele para que ele volte a ter o desempenho que fez ele vim para o Bahia", explicou o treinador.

"Vamos fazer com que atletas de nome, que não tiveram um desempenho bom em 2014, atuem bem", disse Faria em possível referência a Maxi.

