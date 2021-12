Presidente do Bahia confirma partida com Grêmio em Pituaçu

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, confirmou nesta quinta-feira,16, durante entrevista ao Programa do Esquadrão, na Rádio Sociedade, que o jogo contra o Grêmio, válido pela sétima rodada do Brasileiro e marcado para 1º de junho, será no estádio de Pituaçu, por conta da Copa América. As partidas diante de São Paulo, pela Copa do Brasil, e Fluminense, pela Série A, acontecerão normalmente na Fonte Nova.

Bellintani aproveitou para falar sobre as movimentações do Tricolor no mercado da bola, garantiu que tem dinheiro para contratar e falou sobre a chuva de fakenews.

“Não tem nenhum clube brasileiro contratando no momento. O mercado está fechado. Temos recursos para fazer contratações. Mas não vou contratar por contratar. Muitos nomes foram falados, mas nada do que tem sido ventilado é verdade. O Bahia vai anunciar mais duas ou três contratações, mas isso vai acontecer em junho, quando abrir a janela internacional. Guardamos um dinheirinho”, disse.

Novela da plotagem

Outra novidade foi uma nova determinação da Justiça referente aos adereços do Bahia na Arena. Ficou determinado que a Fonte Nova terá 48h antes e depois dos jogos para trocar as plotagens do Tricolor. A cada dia fora do prazo estipulado em que a plotagem ficar no local, o consórcio terá que pagar uma multa de R$ 20 mil. A decisão foi do juiz Glauco Dainese, da 7ª Vara da Fazenda Pública.

adblock ativo