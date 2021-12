Presidente do Bahia cobra maior engajamento dos torcedores

Aproveitando a euforia pelo triunfo no Ba-Vi, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, utilizou o seu perfil nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 2, para falar sobre o quadro de sócios-torcedores do clube. Segundo o dirigente, a inadimplência está acima da média.

“Em 2020 temos novo CT, Gilberto e Gregore mantidos, reforços disputados por outros clubes. Precisamos seguir investindo. Mas o número de sócios não evoluiu e a inadimplência está acima da média”, cobrou.

Bellintani estabeleceu, como meta, alcançar 50 mil sócios antes do Campeonato Brasileiro, aproximadamente 5 mil a mais do que o número atual. “Precisamos chegar a 50 mil antes do Brasileirão. Vamos retomar a força da associação?”, completou.

A mensagem repercutiu na rede social e alguns torcedores prestaram apoio ao presidente do clube, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para fazer exigências.

“Pra cobrar a associação, o clube precisa vencer em campo. A torcida já faz demais e o retorno em resultados não têm sido proporcional. Não pense porque ganhou um Ba-Vi que esquecemos Sampaio Corrêa, Liverpool-URU, River-PI e um turno de rebaixado. Melhore o DP futebol primeiro”, escreveu um tricolor na rede social.

