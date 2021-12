Presidente do Bahia celebra retorno da união com a torcida

Mesmo após a perda do título baiano, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, deu as caras na tarde desta segunda-feira, 9, no Fazendão e pareceu sinceramente aliviado. Reflexo do clube inteiro: nesta segunda, o Tricolor usou o dia para mostrar que, apesar da derrota para o rival, reconquistou o apoio da torcida para buscar o acesso na Série B [confira vídeo da entrevista abaixo].

"Valeu, Nação! Ganhamos a melhor recompensa: seu apoio", dizia a mensagem publicada nas redes sociais do Esquadrão. "Acredito que foi o melhor jogo que vi enquanto presidente. Porque a sinergia com a torcida, que é fundamental, a gente conseguiu atingir", disse Sant'Ana. "Acho que esse parâmetro é o que a gente tem que buscar sempre. Não conseguimos o título mas ontem (domingo) jogamos com a alma, e o torcedor cobra isso".

Sant'Ana garantiu que a falta de títulos na Copa do Nordeste e no Baiano não mudou em nada a avaliação do trabalho de Doriva: "O troféu não foi levantado, mas acho que temos um futebol que nos dá esperança de fazer grande Série B, que é o principal objetivo do clube nesse ano".

Reforço

A entrevista do presidente aconteceu junto à apresentação de um dos reforços do Bahia para a Série B, o zagueiro Jackson. Na sua fala, o atleta seguiu o chefe: "Ontem (domingo) eu estava na arena e o que vi me deixou muito esperançoso. A torcida, mesmo perdendo o título em casa para o nosso rival, nos apoiou no final do jogo. Com certeza é parâmetro para a Série B, principal objetivo do ano".

O outro reforço para a Segunda Divisão, que começa para o clube no sábado, às 21h, contra o Avaí, na Arena Fonte Nova, é o meia Renato Cajá, que nesta segunda fez os últimos exames e deve ser apresentado netsa terça, 10. Nenhum dos dois foi regularizado na CBF até o momento.

A apresentação, marcada para as 15h, atrasou algumas horas porque a diretoria fez uma reunião com o elenco. O presidente não quis revelar o conteúdo da conversa: "O que acontece no vestiário fica no vestiário, aprendi isso com os atletas. O que posso falar é que mostrei meu orgulho pela partida e desejei que continuem com essa atitude".

Sobre a provocação dos jogadores do Vitória, que chegaram a vestir uma máscara de Marcelo chorando, o presidente usou o bom humor. "Tem muita gente no Vitória que me ama, rapaz... Muita gente que pede pra vir pra cá. Se eles gostaram de colocar máscara e se passar por mim acho que isso é amor, não é? Mas é amor platônico, não será correspondido", disse o dirigente.

Sobre a briga na justiça para eliminar o Vitória, Sant'Ana foi taxativo: "Se houve irregularidades, deixo para quem está discutindo nos tribunais. Ser correto no futebol brasileiro paga-se um preço, e eu estou disposto a pagar qualquer preço pela preservação dos bons valores. Se isso vai me custar um título ou dois, vou assumir essa responsabilidade", finalizou.

