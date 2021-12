Presidente do Bahia anuncia nova parceria

O Bahia anunciou, por meio das redes sociais, nesta sexta-feira, 20, o mais novo patrocinador oficial do clube. A Promédica, empresa baiana com 49 anos de atuação, assinou um contrato de dois anos com o Tricolor.

A nova parceira estará estampada no uniforme de jogo do Esquadrão já neste sábado, 21, contra o Santos, na Arena Fonte Nova, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Trata-se de uma empresa tradicionalíssima, respeitada e que muito nos honra.", afirmou o presidente Guilherme Bellintani, em nota publicada no site oficial do clube.

“Pra gente, é um orgulho grande fazer parte dessa família tricolor. O esporte combina com saúde e é nesse intuito que nos associamos ao Bahia. Iremos cuidar das valiosas vidas que o clube tem, não só de atletas, mas também de seus colaboradores e dependentes”, afirmaou Jorge Oliveira, diretor da Promédica, ainda conforme o comunicado.

adblock ativo