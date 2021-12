Presidente defende comandante do Bahia após eliminação

A saída frustrante da Copa Sul-Americana, ainda na fase inicial, quando foi eliminado pelo Liverpool-URU, deixou o clima bastante pesado no Bahia. E o principal culpado apontado pelo torcedor tem nome: é o técnico Enderson Moreira, que foi bastante criticado no perfil pessoal do Twitter do presidente Guilherme Bellintani.

Diante de mensagens que ‘detonaram’ o treinador e muitas hashtags “#ForaEnderson”, o mandatário do Esquadrão saiu em defesa do comandante.

"Somos um grupo. Não foi Enderson que teve 90 minutos. Fomos nós todos. Atletas, comissão técnica, presidente. Quando perdemos, perdemos juntos", escreveu Bellintani, em resposta a um torcedor.

O dirigente ainda garantiu que os rumos do clube serão corrigidos. “A autocrítica é muito importante”, resumiu.

Treino no Uruguai e viagem para SP

Os atletas do Bahia que não iniciaram o jogo pela Sul-Americana participaram nesta sexta de uma atividade no Uruguai. Neste sábado, 23, o grupo treina em São Paulo, de onde viaja para a capital cearense, palco do jogo de domingo, 24, contra o Fortaleza. O atacante Caíque se junta ao elenco na capital paulista

