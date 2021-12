Presidente da Arena admite falhas operacionais nos jogos

Quem compareceu in loco ao duelo entre Bahia e Campinense-PB, no último sábado, certamente presenciou e viu muitas reclamações de torcedores quanto às enormes filas nas bilheterias e também nos poucos bares abertos da Arena Fonte Nova.

E nesta quinta-feira, 2, pela primeira vez, o presidente da praça esportiva, Marcos Lessa, reconheceu que, neste caso, errou no processo de operação e fez mea culpa com os torcedores.

"Eu só tenho que pedir desculpa ao torcedor. Montamos uma operação, juntamente com a FBF, para receber 8 mil torcedores (o jogo teve mais de 23 mil pagantes), e por isso a quantidade de bares abertos era menor. Isso também aconteceu com a parte de alimentação", justificou.

Lessa ressaltou ainda que, apesar dos investimentos em infraestrutura - ampliação de bilheterias e venda de ingressos pela internet -, é difícil mudar um hábito dos torcedores. "Achamos que com o tempo o torcedor ia mudar seu comportamento e comprar (ingressos) com mais antecedência. Infelizmente, não conseguimos. Vamos ter que mudar a maneira de vender". Ainda segundo o dirigente, "todo processo de inovação e de modernização do estádio tem um periodo de maturação".

Ingressos e bebidas

Lessa contemporizou quando os assuntos em destaque foram os valores dos ingressos e bebidas cobrados na Fonte Nova. "Hoje, nós praticamos os menores preços do Brasil. Comparando os ingressos da Fonte Nova com os da Arena Pernambuco e a Arena das Dunas, por exemplo, nós cobramos bem mais barato. Começando com R$ 15 e R$ 30, que era o antigo Super Norte. Trouxemos para o Super Sul, tirando o torcedor do último para o primeiro anel. Agora, falando também em preços de bebida... A cerveja vendida na Fonte Nova tem o mesmo preço da vendida em Pituaçu e no Barradão. Ou seja, R$ 6. Fico às vezes assustado com essa história de valores. Praticamos a média de preços que o mercado pratica".

