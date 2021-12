Presidente confirma afastamento de meia do Bahia

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, parece nada satisfeito com alguns jogadores do elenco tricolor. Em entrevista para uma rádio local na noite de domingo, logo após o importante triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, o dirigente revelou o afastamento de um atleta e a procura por reforços para qualificar alguns setores.

Pouco aproveitado pelos quatro treinadores que passaram pelo Fazendão no ano, o meia Vander foi afastado do time. Segundo Marcelinho, o jogador não tem mostrado vontade de defender a equipe. "Ele tem que querer jogar conosco. Temos uma proposta de renovação para ele. Se ele recusar, não tenho problema em liberá-lo, até mesmo para o Vitória", afirmou o presidente, em entrevista à rádio Itapoan FM.

Revelado nas categorias de base do Esquadrão, Vander, de 22 anos, vem sendo especulado como reforço do arquirrival Vitória para a próxima temporada. O contrato do jogador com o Bahia se encerra no final deste ano e, segundo especulações, ele já teria assinado um pré-contrato com o rubro-negro baiano.

Ainda na entrevista para a Itapoan FM, Marcelinho admitiu a procura por jogadores para reforçarem a lateral esquerda e o ataque do time. "Queremos mais um lateral-esquerdo para fechar o elenco e também temos a expectativa de fechar com o Alemão [hoje no Guaratinguetá]", revelou o dirigente.

Saída de Gabriel - Destaque do tricolor na temporada, Gabriel já é considerado a principal revelação do Bahia nos últimos anos. Naturalmente, o presidente afirma a possibilidade de propostas pelo meia no final do ano, e Marcelinho diz que está aberto para negociá-lo.

"Posso garantir que este ano ele não sai daqui. Mas, se chegar uma boa proposta no final do ano, posso vendê-lo sim. Não existe jogador inegociável, e se for bom para ele e para o clube, não vejo por que não vender", afirmou Marcelinho.

