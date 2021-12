Preparador físico do Bahia explica trabalho a ser realizado durante recesso

Após folga de 10 dias, o elenco do Bahia voltou aos treinos na última segunda-feira, 24, e tem duas semanas de treinamento até o jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, no dia 10 de Julho. Com esse tempo de preparação, o clube busca além de um ajuste técnico e tático, uma maior recuperação e preparação física dos atletas.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 25, o preparador físico do clube, Paulo Paixão, afirmou estar feliz com o maior tempo disponível e ressaltou a parte muscular dos atletas como ponto a ser trabalhado.

"Tenho como convicção ter os cuidados musculares. Eles têm essa convicção também, como parâmetro, como linha de trabalho. A gente busca enfatizar e massificar a parte muscular. Você disse que o Roger sorriu, eu também estou sorrindo um pouquinho (com o tempo para treinar), fazer os meninos correrem um pouquinho. Vamos aproveitar para focar na parte muscular, de potência aeróbia, sempre complementando a integração parte física-técnico-tática. Não posso trazer para mim só a parte principal e achar que o meu é o mais importante. Pelo contrário, a bola vai ser sempre o mais importante. Só que tenho que ter o discernimento em entrosamento com o treinador de fazer a complementação da parte analítica. Esse entrosamento é fundamental", afirmou o preparador.

Outra preocupação do clube, eram os atacantes Gilberto e Élber, que lesionados, ficaram de fora das últimas partidas do tricolor antes da parada para Copa América. Paulo Paixão detalhou a situação dos atletas.

"Gilberto está numa condição melhor, mas Élber, fizemos uma reunião na qual o atleta vai fazer trabalhos especiais, não deixando de participar dos trabalhos com bola, que são mais importantes. Como foi uma situação de reincidência da questão muscular, conversamos (fisioterapia e parte médica), e temos um planejamento para ele seguir. Esperamos que ele possa não vir a ter nenhum tipo de lesão. O Gilberto é um caso mais simples, foi apenas uma lombalgia, que já foi tratada. A gravidade da lesão do Gilberto foi menor que a do Élber, mas já estão sendo tratados", pontuou.

Já o zagueiro Ernando, diagnosticado com uma hérnia de disco, segue entregue a Departamento Médico do clube. "Ernando é um caso um pouco mais complicado, é uma área médica. Fomos orientados para não, nesse período, fazer nenhum tipo de atividade em função da gravidade da lesão que ele teve. Estamos no aguardo da autorização médica para, a partir daí, iniciar as atividades", disse.

O preparador ainda aproveitou o momento para elogiar o trabalho realizado pelos preparadores fixos do clube antes da sua chegada. "Encontrei um trabalho muito bom e apenas dei prosseguimento a esse trabalho. Quando você chega em um clube e encontra um trabalho que vem de acordo com as suas próprias convicções em relação a preparação física, a continuidade se torna um pouco mais fácil", concluiu.

