Preocupado com a falta de ritmo, Dado espera bom jogo do Bahia no Ba-VI

A semana foi de Carnaval, mas a preparação do Bahia para o clássico Ba-Vi do Campeonato Baiano, que acontece no próximo domingo, 1°, não parou. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 27, o técnico da equipe de transição Dado Cavalcanti falou sobre o período de treinos da equipe que não joga desde o dia 9 de fevereiro, quando venceu o Jacobina por 3 a 1.

"A minha maior preocupação nesse período sem jogos oficiais é a perda do ritmo de jogo que nós tínhamos. A equipe se mostrou muito consistente e equilibrada nos quatro jogos que fizemos inicialmente. No nosso planejamento criamos alternativas como jogo-treino, amistosos para minimizar essa perda de ritmo, mas a gente sabe que jogo oficial valendo três pontos é algo completamente diferente. Esse hiato de competição serviu para ver novos jogadores, que estavam treinando bem, coloca-los em campo, testar outras formações. Creio que usamos bem esse tempo, mesmo com a perda de ritmo", disse Dado.

Esse é o segundo clássico Ba-Vi da temporada, no primeiro, disputado pelas equipes principais de Bahia e Vitória no dia 8 de fevereiro pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro saiu vencedor. Dado falou sobre uma possível revanche na partida deste domingo.

"É o interesse popular (vencer após ser derrotado no último Ba-Vi), mas é também o nosso interesse esportivo de buscar o triunfo, pensando obviamente na sequência do campeonato, que nos traz uma condição muito positiva já que é um confronto direto, e é um clássico né. O profissional que não se empolga em um jogo desse precisa procurar uma nova profissão. Um jogo que cada um vai defender o seu lado e estamos muito focados e preparados para fazer um bom jogo", prometeu o treinador.

Dado também revelou a possível equipe que entra em campo contra o Vitória, que deverá ser a mesma que derrotou o Jacobina no último duelo da equipe de transição. Assim, o Tricolor deve entrar em campo com: Fernando; Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Arthur Rezende e Ramon; Gustavo, Alesson e Saldanha.

"Vamos manter a base. Se houver trocas serão de ordem clínica, médica. É o time base que a gente vem montando, não tem tanto mistério. Eu tenho repetido pouco as escalações, mas quando mudamos é apenas um atleta. A ideia é a continuidade, o que julgo importante", relatou.

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, 1°, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. As duas equipes lideram o torneio estadual com 11 pontos conquistados em cinco partidas.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

