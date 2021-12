Prefeito entrega Transcons ao Bahia e destaca fim de dívidas

O prefeito ACM Neto (DEM) entregou na manhã desta sexta-feira, 26, a certidão de Trancons (Transferência do Direito de Construir) referente à desapropriação da sede de praia do Bahia, na Boca do Rio, realizada em 2010.

Acertada no valor de aproximadamente R$ 40 milhões, a desapropriação da sede de praia vai render, de fato, R$ 28 milhões em Transcons para o Tricolor. Isso porque cerca de R$ 12 milhões foram debitados para quitar as dívidas que o clube tinha com o município.

"O Bahia está aqui quitando todas as suas dívidas com a prefeitura. A partir de agora, o Bahia está inteiramente adimplente. Antes da prefeitura emitir esses Transcons abatemos da conta o que o Bahia devia", confirmou o prefeito. Os débitos eram referentes à cobranças de IPTU, ISS e da demolição da sede de praia, realizada em 2013.

Com o fim dos débitos, o Tricolor receberá a Certidão Negativa de Débito (CND) do município, ficando assim possibilitado de fechar negócios que envolvem, por exemplo, incentivos ficais e aportes de verba do governo.

ACM Neto destacou ainda que esses são os primeiros Transcons emitidos na sua gestão. "Eu, que assumi em 2013, não havia emitido ainda nenhum Transcon. Esses daqui são documentos limpos, de grande liquidez no mercado. O Bahia, de posse desse título, vai poder iniciar as tratativas com qualquer empresa de construção civil ou qualquer empreendedor com interesse de ampliar seu potencial construtivo em Salvador", comentou.

Por fim, o prefeito ainda criticou o seu antecessor, João Henrique: "Quando chegamos à prefeitura encontramos vários esqueletos no armário, problemas que estavam sem solução e que procuramos nos debruçar a fim de obter resultados. Um deles era a desapropriação da sede de praia do Bahia", disse.

"A administração que me antecedeu decidiu pela desapropriação da sede de praia, mas não concluiu o processo, pagando o Bahia com os Transcons e nem implantou um novo projeto de orla naquela área da Boca do Rio, que era o objetivo da desapropriação", lembrou.

O presidente do Bahia presenteou Neto com uma camisa (Foto: Divulgação | Esporte Clube Bahia)

