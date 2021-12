Precisando vencer, Bahia tem jogo chave para fugir da zona da degola

O tricolor enfrenta na noite deste sábado, 13, o Paraná, o último colocado do Campeonato Brasileiro com apenas três triunfos (todos em casa). Dos três resultados positivos que o adversário obteve, um deles foi justamente em cima do Esquadrão pela 10ª rodada, com o placar de 1 a 0 para a equipe do Paraná Clube.

No treino da última sexta-feira, 12, com portões abertos, Enderson Moreira promoveu um rachão que contou com a participação de Gilberto, colocando um clima de suspense quanto a sua escalação para o jogo – o goleador reclamou de dores na coxa –. O que está certo é a ausência do zagueiro Jackson, que atuou muito bem na partida contra o Grêmio, destacada pela má atuação da arbitragem que gerou críticas fortíssimas da diretoria baiana. Nino Paraíba, que recebeu o terceiro amarelo, também será desfalque. Mas o treinador terá a volta do zagueiro Douglas Grolli, que volta após cumprir suspensão automática e também contará com a grata surpresa, Ignácio. O garoto da base, foi acionado quando o time precisou e não fez feio, criando assim mais uma alternativa em um setor que vem sofrendo muito durante a temporada devido a suspensões e contusões frequentes dos atletas.

Há cinco partidas sem vencer, o tricolor convive com o maior jejum de triunfos no campeonato deste ano e para quebrar essa escrita, Enderson deverá levar a campo os seguintes jogadores: Douglas; Bruno, Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Nilton; Élber, Ramires e Zé Rafael; Gilberto (Edigar Junio).

O duelo será em Pituaçu, às 21h, e a promessa é de casa cheia, já que a diretoria colocou ingressos promocionais e ontem foi anunciado que os bilhetes já estão esgotados.

