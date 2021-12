"Precisamos somar pontos fora", diz lateral Moisés

Nesta temporada, o sistema defensivo do Bahia tem sido um dos responsáveis pela boa campanha que o clube tem tido nas competições. Dos 46 jogos disputados no ano, o Tricolor sofreu gol em apenas 22, ou seja, menos da metade. No Brasileirão, os números impressionam ainda mais. Nos 13 jogos, o Esquadrão foi vazado em apenas quatro.

Em coletiva realizada nesta sexta-feira, 9, o lateral-esquerdo Moisés falou da importância que o treinador tem desempenhado para ajudar o elenco no fortalecimento da defesa. No entanto, ele também destacou os outros setores do campo para o bom funcionamento da equipe durante as partidas.

"Mesmo com os resultados adversos, era difícil nosso time tomar gol. Nossa linha de trás vem trabalhando muito forte. Roger cobra muito. Antes de tudo, tem que elogiar o ataque, porque a marcação começa de cima. Quando você toma pressão e os jogadores da frente cumprem função, ajuda bastante, já chega mastigado. Individualmente, tenho um físico forte, marcação boa, mas não priorizo só a marcação. É continuar trabalhando bem e dando opção ao ataque", falou.

Se antes o Bahia tinha um jejum de sete partidas sem vencer, o triunfo elástico em cima do Flamengo por 3 a 0 fez a situação se inverter. Agora, o Esquadrão tem uma sequência de três jogos invicto na temporada. Para manter o ritmo, Moisés falou da necessidade de o time saber se impor longe da Arena Fonte Nova.

"O triunfo contra o Flamengo foi muito importante, traz confiança para trabalhar no dia a dia. Vínhamos de resultados adversos. Jogo contra o Palmeiras será importante, sabemos da qualidade, como é difícil jogar na casa deles. A gente precisa somar pontos fora. Temos uma estratégia para esse jogo, chegar lá e fazer um bom jogo", contou o lateral.

Do outro lado, o Palmeiras não vive um bom momento na competição. A situação do Porco se assemelha ao que vivia o Tricolor antes do triunfo na última rodada. Desde a parada da Copa América, a equipe Alviverde não sabe o que é vencer. O último resultado positivo dos paulistas aconteceu há quase dois meses, no dia 13 de junho, por 2 a 0 em cima do Avaí.

"A gente vai jogar o nosso jogo, não estamos priorizando isso, porque eles têm um elenco bom. Eles vão descansar essa semana, vão vir com o time cheio, com os melhores jogadores, então vai ser difícil, mas estamos preparados para fazer um bom jogo", garantiu.

Por fim, Moisés falou dos desfalques que o Esquadrão terá para a próxima partida e lamentou a ausência de algumas peças importantes no esquema de Roger Machado. "Juninho teve uma sequência boa, chegou bem, mas o jogador que o professor optar, vai dar conta. Sobre o Artur, dispensa comentários. Faz uma ótima temporada, vem nos ajudando bastante, mas quem entrar vai dar conta do recado", finalizou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

