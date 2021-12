"Precisamos de jogador que dê resposta ontem", diz Guto

O Bahia já negocia com o seu segundo reforço para o time profissional desde a chegada do técnico Guto Ferreira. Depois de fechar com o volante Luiz Antônio, que desembarcou nesta quarta-feira, 13, em Salvador, o clube está perto do lateral direito Eduardo, de 29 anos, que defende o Atlético-PR.

O empresário do atleta, Daniel Coracini, confirmou ter recebido a proposta do Tricolor: "Estamos negociando. Precisa haver um acordo entre os clubes em primeiro lugar", disse em rápido contato por telefone. O lateral viria inicialmente por empréstimo.

Reserva de Léo, ex-lateral direito do Vitória, Eduardo não joga desde o último dia 1º de junho. Na Série A ele fez apenas quatro partidas. Na temporada foram 25 até agora.

Sobre o reforço certo, Luiz Antônio, e o possível, Guto é contundente: "O Bahia precisa de jogador que dê a resposta ontem. Não é para hoje, não. Tem que somar desde a hora da chegada", disse. "Temos vários atletas interessantes disponíveis no mercado, mas o fato de já terem jogado por dois times diferentes atrapalha. Se trouxer de fora, tem que avaliar a condição física dele. Precisamos de jogadores que estejam em plena atividade".

Para o treinador, o Tricolor não tem um elenco bom o suficiente para a Segunda Divisão. "Temos um plantel jovem e sem as peças de reposição necessárias para rodar o time e jogar com força em todos as partidas", considerou. "O objetivo de subir não pode ficar só na paixão ou na vontade. Tem que ser efetivado com um grupo competente para isso".

Não é a Alemanha

O comandante tricolor salientou que não dá para esperar uma mutação completa do time contra o Sampaio Correa, na sexta, 15, às 21h, em São Luís, só por conta da intertemporada em Porto Seguro: "Esperamos que as respostas possam ser um pouco mais imediatas, principalmente no quesito resultado. Não vamos jogar como a Alemanha na Copa do Mundo por conta de uma semana de trabalho, mas vamos evoluir em relação ao que vínhamos jogando".

Nesta quarta, no caminho entre Porto Seguro, de onde saiu no início da manhã, e São Luís, onde tinha chegada prevista para as 23h, o elenco tricolor treinou no Fazendão. O time não deve ser o mesmo que treinou durante a semana: Jean; Tinga, Jackson, Lucas Fonseca e João Paulo; Feijão, Juninho e Renato Cajá; Luisinho, Hernane e Edigar Junio.

Ainda nesta quarta, a CBF alterou a data e o horário de duas partidas pela Série B: o duelo com o Atlético-GO, pela 19ª rodada, que seria no dia 2 de agosto, foi para o dia 16, às 20h30, na Fonte Nova, enquanto o confronto com o Avaí, pela 20ª, deixou o dia 16 para o dia 20, às 21h, no Ressacada.

