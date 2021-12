"Precisamos de força ofensiva", diz Guto Ferreira

Após empatar com o laterna da Série B - e não ter perdido porque o adversário perdeu um pênalti -, Guto Ferreira afirmou que o setor ofensivo do time ainda está devendo. "Não foi o que nós queríamos. Apresentou um pouco mais de organização defensiva, fomos um time com menos chutão e defesa melhor postada. Mas, agora, precisamos ter força ofensiva. Nosso ataque não conseguiu romper linhas e não demonstrou força", disse em entrevista coletiva após a partida na noite desta sexta-feira, 15.

O treinador tricolor também lamentou a alteração que teve que fazer logo no início de jogo por conta da lesão sofrida por Edigar Junio. "Infelizmente, perdemos o atleta com mais potencial de criar jogadas individuais. Foi a terceira lesão dele em apenas dois meses, e isso é ruim. Optei pelo Régis por ser um jogador mais experiente, técnica e habilidoso", afirmou.

O empate deixou o tricolor em 10º, com 21 pontos, seis a menos que o Ceará, o primeiro do G4. O Bahia vai ter mais uma semana até a próxima partida, contra o Luverdense, sábado, 23, às 18h30, na Fonte Nova.

adblock ativo