"Precisamos da torcida mais do que nunca", diz Neto

Depois de um começo de segundo turno promissor, em que chegou a ostentar o título simbólico de melhor clube da segunda parte da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia caiu de rendimento e voltou a ser assombrado pelo perigo do rebaixamento.

Então na 16ª colocação com 36 pontos, o tricolor, que tem três pontos a mais do que o Sport, primeiro dos quatro times a compor a Z-4, precisa vencer o Grêmio neste sábado, 26, para se manter do lado de fora da zona de perigo. A partida marcará a volta de Hélder e de Souza, ambos recuperados de lesões.

Para o lateral-direito Neto, o retorno da dupla poderá devolver ao Esquadrão o entrosamento que havia levado o clube a conquistar uma sequência de vitórias e, também com base nesta prerrogativa, reforça o convite para que o torcedor possa, enfim, lotar Pituaçu pela primeira vez neste Brasileirão.

"Não estávamos tendo o mesmo rendimento do começo do segundo turno porque tivemos rodízio de jogadores, por conta de lesões. Nossa equipe estava mantendo um ritmo de jogo com jogadores como Souza e como Hélder. São jogadores que vão nos ajudar muito. Esse jogo de amanhã é um jogo-chave pra que a gente imponha nosso ritmo e volte a vencer. O nosso torcedor sabe que precisamos dele mais do que nunca nesse momento", conclamou o ala.

O lateral tricolor afirmou também ter consciência da qualidade do time gremista, mas comemorou o fato de ter desfrutado de uma semana inteira para treinar e disse esperar uma boa atuação da equipe baiana.

"Esse momento, pra mim, particularmente, é o mais importante. Porque sabemos da importância desse jogo. O Grêmio é um time grande, forte e que tem um grupo qualificado. Mas estamos muito felizes, porque tivemos essa semana para trabalhar", finalizou.

adblock ativo