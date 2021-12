Poupados no Bahia participam de treino no Fazendão

Os jogadores do Bahia que não viajaram ao Peru treinaram no Fazendão, nesta terça-feira, 14, de olho no jogo contra o São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela manhã, o grupo fez um forte trabalho com bola, com duração de duas horas. Os laterais Guilherme Santos e Diego Macedo, o zagueiro Demerson, o volante Rafael Miranda e o meia Lincoln permaneceram em Salvador para intensificar os treinos e evitar o desgaste da viagem.

Recuperados de suas respectivas lesões, Omar, e Branquinho também treinaram normalmente. Já Maxi Biancucchi ainda faz tratamento de sua lesão na coxa.

Para o jogo de domingo, 19, o meia Lincoln garante estar focado. "É muito importante [preparação]. No meu caso já estava decidido que eu ia ficar disponível para o jogo contra a Chapecoense, mas para a viagem não porque iria para fazer treino e fortalecimento muscular. Iniciamos uma semana muito boa. Então é continuar trabalhando para estar à disposição do Kleina [Gilson, técnico] assim que ele precise", disse.

