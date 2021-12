Poupados de treino, Gabriel e Danny Morais preocupam

O Bahia poderá sofrer duas baixas para a partida do próximo domingo, 4 de novembro, contra a Portuguesa, no Candindé, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lesionados e substituídos ao longo da partida do último sábado, 27, contra o Grêmio, o zagueiro Danny Morais e o meia Gabriel não treinaram nesta segunda-feira, 29, no Fazendão, e viraram motivos para preocupação.

Enquanto Danny Morais passará por exame para conhecer a gravidade da lesão na coxa esquerda, Gabriel, então com uma torção no tornozelo, será poupado também das atividades desta terça-feira, 30, e só deverá retomar os treinamentos na quarta-feira, 31.

Em compensação, o Esquadrão terá contra o adversário paulista a volta do volante Fahel, que cumpriu suspensão e ficou de fora da partida contra o Grêmio.

O treino - Diferentemente dos dois ateltas, o restante do elenco tricolor se reapresentou e treinou normalmente, visando o confronto decisivo contra a Lusa.

Enquanto os jogadores que foram titulares no duelo contra o tricolor gaúcho participaram apenas de um trabalho regenerativo na academia do clube, os demais desceram para treinar e participaram de um trabalho tático em campo reduzido. O Bahia volta a treinar às 15h30 desta terça-feira.

adblock ativo