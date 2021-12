Poupados contra Timão, titulares treinam no Fazendão

Os jogadores do Bahia que foram poupados para o jogo desta quarta-feira, 6, contra o Corinthians, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, realizaram um trabalho de fortalecimento físico nesta manhã, no Fazendão, visando a sequência do Campeonato Brasileiro.

Fahel, Uelliton, Marcos Aurélio, Kieza e Rhayner, considerados titulares, participaram do treinamento comandado pelo técnico interino Charles Fabian. A atividade durou cerca de duas horas. No fim do treino, os jogadores realizaram um ttreino de finalização no campo do CT.

adblock ativo