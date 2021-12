Poupado de treino, Hernane se diz revigorado para pegar o Ceará

Ter ficado de fora do empate em 1 a 1 com o Oeste pode não ter sido tão ruim assim para Hernane. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 26, o atacante disse que a suspensão do jogo de sábado serviu pelo menos para que ele descansasse.

“Ficar de fora numa fase decisiva como essa é complicado, mas aquele cartão (o terceiro amarelo) veio numa hora em que eu teria que descansar mesmo”, afirmou.

“Teremos uma sequência muito grande de jogos pela frente, numa fase bastante decisiva do campeonato. Então, para mim, foi fundamental. Aproveitei essas semanas e estou com carga 100% carregada para o Ceará”, completou.

Antes do empate com o Oeste, Hernane havia participado de todas as partidas da era Guto Ferreira. A última vez em que não jogou foi também por suspensão, diante do Brasil de Pelotas, pelo 1º turno, há mais de quatro meses. Na ocasião, também estava suspenso por três amarelos, e o Esquadrão tinha Haroldo Moreira como treinador interino.

Sob dúvida

Apesar do discurso positivo, logo após a entrevista o camisa 9 não treinou por conta de um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Segundo o Dr. Daniel Araújo, o atacante preocupa: “Foi por isso que a gente decidiu poupar ele do treino de hoje (quarta-feira). Preferimos dar mais um dia de repouso para ele e avaliar novamente amanhã (quinta-feira)”.

Segundo o médico, não se trata de lesão grave: “Não se trata de uma dor forte, mas incomoda. A avaliação é o que vai dizer se ele terá ou não condição de jogar. Vamos fazer de tudo para que consiga”.

Na terça, 25, o centroavante já havia deixado o treino com as dores, gerando preocupação. Segundo ele, nada anormal. “Estou bem. Ali foi só cansaço muscular, algo normal nessa reta final de temporada. A gente sabe que aparecem esses desgastes, então preferi sair e descansar”, garantiu.

O camisa 9 disse que o período fora também serviu para reforçar a sua confiança no time: “Eu não penso no fracasso, eu sempre penso no lado positivo. Não fico pensando negativo, até para não atrair insegurança. Sei que tem jogadores mais novos no grupo, e eles precisam estar seguros, pensando positivamente”.

Sobre o jejum de gols desde o triunfo sobre o Goiás, há mais de um mês, Hernane é direto: não se sente em má fase. “Eu me cobro a cada treino. Sei que um centroavante tem que pensar em fazer gols, mas eu tenho ajudado a equipe. No jogo contra o Tupi, participei dos quatro gols”, argumenta. “O torcedor está certo de cobrar, mas sei que os triunfos estão saindo. Ruim seria se o centroavante não estivesse fazendo gols e o time perdendo”, concluiu.

Sem Hernane, Victor Rangel foi o titular no treino desta quarta. Recuperado de lesão, Moisés treinou normalmente, mas começou na reserva de Tinga. Outro testado no time foi o meia Régis, que entrou na vaga de Renato Cajá no decorrer da atividade.

Ingressos à venda A Fonte Nova iniciou nesta quarta a venda de ingressos para o duelo de sábado. Dois setores, Super Sul e Super Norte, estão com preços promocionais, de R$ 15 a meia-entrada. Quem comprar pelo site da Arena também paga metade do preço. Até a noite desta quarta, 2 mil ingressos já haviam sido vendidos, com 8 mil reservados para sócios.

