Poucos detalhes separam Uelliton de fechar com o Bahia

O anúncio da contratação do volante Uelliton pelo Bahia deve mesmo estar prestes a acontecer. Depois de uma reunião na noite desta terça-feira, 3, entre o assessor da presidência, Sidônio Palmeira, o vice-presidente Valton Pessoa, o diretor de futebol, William Machado, e o técnico Marquinhos Santos, além do próprio atleta e seu procurador, o acordo ficou praticamente firmado.

A diretoria tricolor diz que não tem nada acertado com Uelliton. No entanto, o atleta já está em Salvador e depende somente do acerto entre o Bahia e o Cruzeiro - clube que detém seus direitos federativos - para definir qual a porcentagem do salário que o Esquadrão vai desembolsar.

Caso confirme a negociação, ele chegará ao Bahia com um contrato válido até o fim do Campeonato Baiano. A depender do desempenho com a camisa tricolor, terá o vínculo estendido até o final da temporada.

Em contrapartida, caso algum ato de disciplina ocorra no tempo em que ele defender a camisa tricolor, o contrato pode ser rescindido sem nenhum ônus para o clube.

Cria da base do Vitória, Uelliton ficou conhecido pelo seu forte poder de marcação e finalização de fora da área, mas também sua postura extracampo, com boatos de inventar lesões e constantes provocações ao Bahia.

O volante de 26 anos ganhou destaque na boa campanha do Vitória na Série B de 2012 e acabou sendo negociado com o Cruzeiro. Sem espaço no time mineiro, foi emprestado ao Coritiba em 2013 - onde trabalhou com Marquinhos Santos. Mas as constantes lesões o tiraram de combate durante quase toda a temporada e atuou somente em seis partidas no Brasileirão, inclusive no empate com o Bahia na Arena Fonte Nova.

Uelliton atuou no Vitória por 10 anos e acabou identificado como ídolo do clube, chegando a ser capitão da equipe. Em um episódio marcante, durante um Ba-Vi do Campeonato Baiano de 2010, Uelliton chegou a comemorar um gol simulando cavar uma cova para o Tricolor, ao lado do atacante Júnior.

