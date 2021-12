Pouco aproveitado no Bahia, zagueiro defenderá as cores do CRB em 2020

Em clima de chegadas e despedidas, o primeiro nome a deixar o Bahia para a próxima temporada é o do zagueiro Xandão. O jogador está de malas prontas para defender a camisa do CRB, de Alagoas. A equipe de Maceió divulgou o acerto na manhã deste sábado, 7, por meio de suas redes sociais.

"O zagueiro Xandão, 29 anos, será jogador do Galo para a temporada 2020. O atleta chega ao Galo depois de jogar a Série A com a camisa do Bahia e passa a ser mais uma grande opção para o sistema defensivo regatiano", escreveu o Alvirrubro.

O atleta chega com o aval de aprovação do comandante Marcelo Cabo, que trabalhou junto com ele no CSA - rival do CRB - em 2018. Pelo Azulino, Xandão entrou em campo por 38 vezes e, junto com o treinador, conquistaram o Bicampeonato Alagoano e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Pouco aproveitado pelos treinadores Enderson Moreira e Roger Machado, o defensor atuou com as cores do Tricolor em apenas 6 jogos durante todo o ano, sem marcar nenhum gol.

