Possível reforço do Bahia se despede do Athletico Paranaense

O possível reforço do Bahia, o meia Guilherme, se despediu do Athletico Paranaense por meio das redes sociais. O jogador pertence ao Corinthians, mas estava emprestado ao Furacão até 31 de dezembro. É esperado que o atleta chegue por empréstimo ao Tricolor válido até o final de 2019.

Guilherme custou R$ 5,7 milhões ao Timão após uma passagem apagada pelo Antalyaspor (Turquia). Em 2016, dos 50 jogos com a camisa do alvinegro paulista, 36 foram como titular, com 8 gols e 6 assistências. Nas duas temporadas que ficou no Furacão, 2017 e 2018, o meia de 30 anos disputou apenas 48 partidas e marcou 11 gols.

O jogador começou a carreira no Cruzeiro e teve passagens por Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e CSKA da Rússia. No Brasil, Guilherme conquistou a Taça Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro, onde ficou de 2011 e 2015.

