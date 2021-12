Portal transmite tempo real do jogo entre Bahia e Fluminense

O Portal A TARDE transmite neste sábado a partir das 18h o tempo real do jogo entre Bahia e Fluminense. A partida será realizada na Arena Barueri em São Paulo, porque a Arena Fonte Nova e Pituaçu já estão com a Fifa, devido a Copa do Mundo.

O tricolor baiano quer manter a sequência de três bons resultados e ganhar do Fluminense, que tem o melhor ataque da competição, com 12 gols, e está na terceira colocação na tabela.

O técnico do Bahia, Marquinhos Santos, ganhou três reforços para esse jogo. Desfalques na última rodada, o lateral Roniery, o volante Uelliton e o atacante Rafinha viajaram para São Paulo e estão à disposição do treinador. Os dois primeiros têm boas chances de começar a partida na Arena Barueri, enquanto Rafinha fica no banco de reservas como opção.

A provável escalação do Bahia tem: Marcelo Lomba; Roniery, Titi, Demerson e Pará (Guilherme Santos); Fahel, Uelliton, Rafael Miranda e Branquinho; Anderson Talisca e Maxi Biancucchi.

Já Cristóvão Borges, que reencontra o ex-time, preparou o Fluminense na base da conversa. Sem tempo para treinar desde o confronto com o São Paulo, o treinador está preocupado com o desgaste físico dos jogadores. Até segunda ordem, não vai poupar ninguém, embora possa existir a necessidade.

Sem Diego Cavalieri e Fred, à disposição da Seleção, teve ainda a baixa de Elivelton, com lesão muscular. Felipe, Walter e Marlon, respectivamente, são os substitutos. Bruno, após ser preservado na quarta, volta ao time.

A provável escalação: Felipe; Bruno, Gum, Marlon e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Walter.

