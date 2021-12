Portal faz lance a lance ao vivo de Bahia x Vasco

Com Fernandão tentando alcançar Souza e Nonato como maior artilheiro do Bahia em campeonatos brasileiros da era dos pontos corridos, o tricolor da capital encara o Vasco neste domingo, 29, na Fonte Nova, às 16 horas, com lance a lance ao vivo no portal A TARDE.

Caso marque gol contra os cariocas, Fernandão alcançará Souza e Nonato, ambos com 11, como maior goleador tricolor em uma única edição na era dos pontos corridos.

O Vasco está definido e a única dúvida do Bahia está na lateral, entre Madson e Fabrício Lusa. O árbitro será Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP), auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Celso Barbosa de Oliveira (SP).

