Portal faz lance a lance ao vivo de Bahia x Palmeiras

O portal A TARDE faz, a partir das 18h30 deste domingo, 2, o lance a lance ao vivo do jogo entre Bahia e Palmeiras, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, as equipes ficaram no 1 a 1.

O tricolor baiano luta para sair da 19ª posição, na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, com 36 pontos, dois a mais que o Coritiba, que está na 17ª colocação e abre a zona, quer se afastar mais do Z-4.

O Bahia vem de uma sequência de seis jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Flamengo, no dia 28 de setembro. O Palmeiras, vem de dois empates seguidos, contra Corinthinas e Cruzeiro.

Gilson Kleina, técnico do Bahia, não vai contar com o zagueiro Titi e o volante Bruno Paulista, lesionados. Outro zagueiro, Demerson, não joga por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na última partida contra o Internacional.

Já o técnico do Palmeiras, Dorival Júnior, não poderá contar com Henrique, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados. Junto o lateral-esquerdo Juninho, o atacante está suspenso. O Porco contará com a volta de seu principal armador, Valdívia.

Vetados pelo departamento médico do Verdão, Lúcio, Leandro e Cristaldo ficaram em São Paulo para tratar as lesões.

