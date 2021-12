Por vaga na Sul-Americana, Bahia recebe o Flu na Fonte Nova

Ainda lutando por um vaga na Copa Sul-Americana de 2019, o Bahia recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 23, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, será realizada às 20h (da Bahia).

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira tem uma dúvida no ataque. Edigar Junio sentiu dores na última partida e sua presença é incerta no confronto de logo mais. Gilberto treinou normalmente, porém, vem de lesão e a comissão técnica trata com cautela uma volta do centroavante matador.

Lucas Fonseca, que foi desfalque na última partida, devido a um cumprimento de suspensão automática, o atacante Clayton, que por força de contrato, não pôde atuar contra o Atlético-MG e Zé Rafael, poupado, ficam à disposição. O Esquadrão tem chances de terminar o campeonato na 8ª colocação, melhor posição do clube na era dos pontos corridos, o que pode lhe render uma boa quantia em dinheiro. É com essa motivação que o Tricolor busca o triunfo nas três últimas partidas que lhe resta no torneio.

O provável Bahia tem: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Tiago, Léo; Gregore, Elton (Nilton); Zé Rafael, Ramires, Élber; Gilberto (Edigar Junio) Técnico - Enderson Moreira.

No Fluminense, o treinador Marcelo Oliveira tem alguns problemas para o jogo. Os volantes Richard e Ailton não jogam, porém, o outro volante, Jádson, e o lateral Léo (ex-Vitória) ficam à disposição. A equipe carioca está afundada numa crise política e financeira, tendo onde jogadores, há dois meses sem receber, fazem uma vaquinha para pagar os salários dos outros funcionários do clube.

