Por ritmo de jogo, Bahia empresta Erick ao Olaria

Com o objetivo de que o jogador adquira "ritmo de jogo", o Bahia anunciou, nesta segunda-feira, 18, que liberou o atacante Erick, por empréstimo, para o Olaria-RJ.

O jovem atleta de 20 anos ficará no time do Rio de Janeiro até o final da disputa do Campeonato Carioca. Lá, jogará ao lado do zagueiro Dudu, do lateral Gil e do volante Lenine, que também foram emprestados pelo Esquadrão.

Erick Havia chegado ao Fazendão depois depois de ter passado pelo futebol da República Tcheca, mas não entrou em campo pelo tricolor porque teve alguns empecilhos com a documentação.

Para medir o desempenho do atleta, que tem quase um ano sem entrar em campo, a comissão técnica do time baiano decidiu por emprestá-lo. Erick deverá retornar para a disputa do Campeonato Brasileiro.

