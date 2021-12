Por não recolhimento de FGTS, Bahia pode perder Madson

O lateral-direito Madson, titular nos cinco primeiros jogos do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, não compareceu ao Fazendão para treinar nesta terça-feira, 18.

O motivo da ausência do ala pode ser o mesmo que levou o clube a perder os jovens da divisão de base Alef e Maracás: o não recolhimento do FGTS. Nesta segunda, os empresários do atleta conseguiram a liberação do jogador junto à justiça.

No último dia 11, os representantes de Madson já haviam tentado cancelar o contrato do ala com o tricolor, mas tiveram o pedido negado. Via assessoria de imprensa, o Bahia confirmou apenas que o jogador não compareceu ao treino.

Especula-se que, assim como Alef e Maracás, que já estariam em negociação com o Vitória, o destino de Madson também deva ser a Toca do Leão.

Recentemente, o rubro-negro anunciou que pretende emprestar o lateral Marcos e que deve procurar por uma alternativa para Nino Paraíba.

adblock ativo