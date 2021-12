Por intervenção, torcida do Bahia recebe time no aeroporto

Cerca de 150 torcedores ocuparam o saguão de desembarque do Aeroporto de Salvador, no último domingo, 14, para prestigiar a chegada dos jogadores do Bahia, em voo direto vindo de Campinas.

Apesar da mini-maratona vitoriosa em território paulista - conquistando quatro pontos em seis possíveis (contra São Paulo e Ponte Preta) -, a política do clube foi o principal ponto conclamado pelos torcedores, em detrimento do bom rendimento dentro de campo.

Com faixas em apoio à intervenção judicial, que desde a última terça-feira depôs o presidente Marcelo Guimarães Filho e entregou o comando do clube ao mediador nomeado Carlos Rátis, os presentes xingaram o ex-mandatário tricolor e bradaram os novos ares com a mudança de direção.

"Ôôô... A intervenção voltou!", foi o canto mais entoado na passagem dos jogadores do tricolor do saguão até o ônibus, seguido de "Um, dois, três, Marcelinho no xadrez!" .

Ainda assim, apesar dos cartazes de protesto em riste, o supervisor de futebol do Bahia, Roberto Passos, não fez relação entre as manifestações e o pedido de interventoria da Justiça.

"Quem conhece o Bahia sabe que a torcida sempre vem ao aeroporto para apoiar a equipe. Não tem nada a ver com o movimento político. Isso aqui é reflexo da nossa campanha dentro de campo. Apenas isso", resumiu, convicto.

A organização do movimento para buscar os jogadores no aeroporto foi feita pela internet, por meio de um fórum criado por tricolores no Facebook. Na página, o texto exibia apoio total à intervenção, e afirmava: "Precisamos mostrar à Justiça e ao Brasil que estamos juntos em favor da democracia no Bahia".

Associação em massa - Três grupos distintos de torcedores estiveram presentes no aeroporto no último domingo. Todos oposicionistas: Associação Bahia Livre (ABL), Revolução Tricolor e o movimento Bahia da Torcida.

A reportagem de A TARDE apurou que o Bahia da Torcida, liderado pelo marqueteiro Sidônio Palmeira (que estava presente ontem ao Aeroporto de Salvador), vai conduzir o processo de massificação dos torcedores para formar o novo quadro de sócios do clube.

A campanha vai ser iniciada em paralelo ao recadastramento dos associados, que o interventor Carlos Rátis vai dar início nesta semana. Em números levantados pela interventoria, foi descoberto que o Bahia tem apenas 2.838 sócios aptos para votar. A pretensão do movimento é colocar 20 mil filiados em um prazo de até 15 dias.

"O recadastramento vai começar dia 16 (terça-feira). E todos os sócios devem levar os documentos para se recadastrar (veja abaixo). A intervenção tem que mostrar aplicação", disse Carlos Rátis.

Cogitado por parte da torcida como virtual candidato à eleição no clube, Sidônio Palmeira foi enfático ao negar suas pretensões em assumir a presidência tricolor. "Não vou concorrer às eleições, assim que o processo de eleição for finalizado, me afasto do movimento. Minha única pretensão é democratizar o Bahia", disse o marqueteiro.

Documentos para o recadastro - O torcedor do Bahia que quer se recadastrar precisa levar RG, CPF, comprovante de residência, além do documento de sócio ou as mensalidades que comprovem a filiação.



