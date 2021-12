Por fuga do Z-4, Cruzeiro e Bahia se enfrentam em Minas

Faltando quatro jogos para o fim da Série A, Cruzeiro e Bahia se enfrentam neste domingo, 11, às 18h30 (horário de Salvador), no estádio Independência, em Belo Horizonte, com o mesmo objetivo: conquistar pontos para evitar que o fantasma do rebaixamento ronde os clubes nas últimas rodadas do Brasileirão.

Na 16ª posição, o Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, apenas quatro pontos acima do Sport. Mas o time vem de um importante triunfo fora de casa contra a Portuguesa, por isso a expectativa é retornar a Salvador com mais três pontos na bagagem para cravar a permanência na Série A nos dois jogos seguintes em casa, no estádio de Pituaçu.

Já o Cruzeiro, apesar de se encontrar numa posição intermediária da tabela de classificação, o time mineiro ainda corre risco de rebaixamento: está sete pontos à frente do Sport. Contra o tricolor baiano, o time do técnico Celso Roth não terá Montillo, suspenso. Já o zagueiro Thiago Carvalho retorna de suspensão.

Além de Cruzeiro x Bahia e de Figueirense x Sport, às 18h30, o domingo que fecha a 34ª rodada tem ainda o confronto entre Palmeiras x Fluminense, entre os jogos que envolvem times ameaçados pela degola.

Bahia - Na semana passada, contra a Portuguesa, o volante Diones recebeu o terceiro cartão amarelo. Suspenso, o jogador é a grande perda de Jorginho para o jogo diante do time celeste.

Para o seu lugar, o treinador parece disposto a lançar mão de Fabinho: durante a semana de treinamentos, o jogador figurou entre os titulares.

Já o setor defensivo segue sem Danny Morais: o zagueiro ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa. Lucas Fonseca, que também havia sido titular contra a Portuguesa, está mantido ao lado de Titi.

Dos rebaixáveis, o Bahia é considerado o time que dispõe de um caminho menos dificultoso na reta final da Série A: o tricolor recebe a Ponte Preta e o Náutico em Pituaçu e se despede do torneio fora de casa, contra o já rebaixado Atlético-GO.

Cruzeiro - O técnico Celso Roth terá algumas mudanças em relação ao time que começou a partida da semana passada, quando a Raposa sofreu uma goleada, dentro de casa, para o Santos.

O treinador não poderá contar com o meia Montillo, que acumulou três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão. O jovem Elber é o mais cotado para assumir a vaga deixada pelo jogador argentino.

Por opção, Roth deverá mexer também no setor defensivo: Thiago Carvalho volta de suspensão. Durante a semana, o treinador Donato e Mateus e treinou defesa composta por Carvalho e por Leandro Guerreiro, que é volante, mas deverá ser improvisado na zaga.

Na sequência do campeonato, o time mineiro ainda pega o Fluminense fora de casa, o Coritiba em BH e encerra a sua participação na Série A em clássico com mando de campo do Galo.

