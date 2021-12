Por descumprir protocolo da Covid-19, Bahia é multado em R$ 65 mil pelo STJD

Devido a infrações cometidas durante partidas realizadas na temporada 2020, o Bahia foi multado em R$ 65 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição leva em consideração o descumprimentos de protocolos da Covid-19 em competições nacionais.

Segundo o balanço divulgado pela entidade jurídica, as punições chegaram a R$ 1.131.000 entre os clubes. O Esquadrão aparece na sexta posição do ranking das agremiações com o maior valor de multa, tendo cometido 11 infrações. São Paulo e Inter lideram com 15 atos irregulares.

Ao todo, o STJD informou que receberam 190 denúncias, por parte da Diretoria de Competições da CBF, que gerou o total de 234 processos disciplinares. Em transação acordada entre clubes e Procuradoria, as multas somaram pouco mais de R$ 1 milhão em doações que serão direcionadas a instituições de caridade pelo país.

Entre as infrações de protocolo cometidas, estão troca de camisas; não utilização ou uso indevido de máscaras; desrespeito ao distanciamento entre jogadores reservas ou membros da comissão técnica; atividades no gramado; além do número de pessoas na delegação maior do que o permitido.

