Por conta da chuva, Bahia muda programação de treino

As fortes chuvas que atingem Salvador alteraram a programação de treino do Bahia nesta quinta-feira, 28, no CT do Fazendão, em Itinga. O tricolor se prepara para o embate contra o Cruzeiro, domingo, 1º, no Mineirão.

A atividade foi transferida para academia do clube, onde os jogadores fizeram leves trabalhos físicos. Inicialmente, os atletas iriam realizar um treino tático no campo, sob o comando do técnico Cristóvão Borges.

Apenas os goleiros desceram para o gramado e treinaram normalmente. O atacante Wallyson, que fez tratamento médico no tornozelo, segue como dúvida para a partida. Já o zagueiro Lucas Fonseca, lesionado, está vetado para domingo.

Os jogadores voltam a treinar na manhã desta sexta, 29, e, à tarde, por volta das 15h15, embarcam para Belo Horizonte. Na manhã de sábado, 30, o grupo finalizará a preparação na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG.

