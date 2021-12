Polícia técnica vai à sede do Bahia para resgatar dados

Peritos da polícia técnica foram, na manhã desta quinta-feira, 25, à sede administrativa do Bahia, localizada no edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves. Eles cumprem ordem judicial do juiz Paulo Albiani para destrancar portas e armários, além de resgatar as senhas dos computadores que estão bloqueados.

A ação conta com a coordenação da delegada Suzy Brandão e do diretor do instituto de criminalística Afrânio Peixoto, Luís Geraldo Sena. Segundo o interventor do Bahia, Carlos Rátis, a ação da polícia técnica é fundamental para que o grupo de intervenção possa ter acesso às informações do clube.

"O funcionamento do clube depende dessas informações. Não temos informações relativas ao financeiro. O setor de informática não possibilitou o nosso trabalho. Do setor de recursos humanos, apenas uma funcionária veio trabalhar ontem (quarta). Essa situação é inadmissível. Não vamos permitir que obstáculos venham atrapalhar o nosso trabalho".

Site do Bahia - Segundo Carlos Rátis, o momento é de "multiplicação dos pães". Com problemas surgindo a cada momento, seja pelas dívidas deixadas pela gestão Marcelo Guimarães Filho ou por não ter acesso às informações do clube, o interventor está tendo que lidar com novidades a cada dia.

Na última terça-feira, 23, o site oficial do clube saiu do ar devido à falta de pagamento a empresa Navegarte, que presta todo o serviço de hospedagem ao clube. Segundo Rátis, o pagamento de todos os seis meses em atraso foi efetuado e o site já retornou ao ar.

Sobre os salários dos jogadores que estão em atraso, Rátis continua em negociações com patrocinadores do Bahia para angariar fundos. Um destes acordos que pode ser firmado é com a Arena Fonte Nova, para que uma boa presença de público nos jogos contra Goiás (domingo, 28) e Flamengo (quarta, 31) resulte em uma verba extra para os pagamentos dos atletas.

