PM vai investigar major funcionário do Bahia

A Polícia Militar do Estado da Bahia afirmou, por meio de nota, que vai apurar o fato de o major José Hildon Brandão Lobão fazer parte da lista de funcionários do Bahia.

O interventor Carlos Rátis divulgou, na última segunda-feira, 5, no site oficial do clube - após solicitação feita pela reportagem de A TARDE, baseada na Lei de Acesso à Informação - a lista de todos os 360 funcionários do tricolor, com suas respectivas funções.

Na relação, consta o nome de José Hildon - atualmente lotado na unidade de planejamento estratégico da PM, em Feira de Santana - como encarregado de segurança do Bahia. Pelo regimento interno da corporação, é expressamente proibido que um oficial acumule funções em outra empresa.

Na nota, a PM disse que "irá apurar o fato, através de feito investigatório, com base no previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, no sentido de analisar a existência de transgressão disciplinar".

Em contato com o coronel Adelmário Xavier, comandante da Região Leste em Feira, este informou: "O major José Hildon está temporariamente afastado de suas funções, fazendo um curso em Salvador".

A reportagem tentou ouvir o major da PM, mas as chamadas telefônicas ao seu celular não foram atendidas.



