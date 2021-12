PM suspende entrada da Bamor em estádios por 6 meses

A torcida organizada Bamor foi suspensa de estádios pelos próximos seis meses pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), da Polícia Militar.

A medida punitiva se deu por conta de uma briga ocorrida no dia 31 de maio, após o jogo Bahia x Náutico, quando integrantes da Bamor trocaram socos com membros da Terror Tricolor.

A confusão foi registrada pelas câmeras de segurança da loja da Terror, no bairro de Nazaré, em Salvador. Em nota, a PM relata que o "Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) adotou as medidas cautelares e a Torcida organizada Bamor foi punida por 180 dias, limite máximo conforme Estatuto do Torcedor, por atos de indisciplina e briga entre torcidas."

A decisão, contudo, pode ser revertida no Ministério Público.

