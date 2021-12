PM apreende bomba caseira lançada em bilheteria da Fonte Nova

Policiais militares apreenderam, na tarde desta quarta-feira, 24, uma bomba caseira que foi lançada nas proximidades da bilheteria sul da Arena Fonte Nova, em Salvador, palco da final do Nordestão entre o Bahia x Sport.

De acordo com corporação, o explosivo foi jogado de dentro de um Corsa prata, em direção às pessoas que estavam no local. O artefato não explodiu e a PM recolheu o material.

A polícia realizou buscas na região, mas ninguém foi preso até a noite desta quarta. No início do dia, torcedores do Sport se reuniram em frente à Arena em busca de ingressos para a torcida visitante, mas não houve comercialização no local.

Confusão em Shopping

Na tarde desta quarta, 24, torcedores do Sport geraram confusão no Shopping da Bahia. Próximo à loja "Quem Disse, Berenice", o grupo começou a gritar palavras de ordem do time e ofensas a torcedores do Bahia.

Em nota, o shopping afirmou que houve um "princípio de desentendimento", que foi contido pela equipe de segurança do local e o shopping segue funcionando normalmente.

