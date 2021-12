Pittoni fala sobre provável volta e avalia 1º turno do Bahia

O volante Wilson Pittoni deve substituir Yuri na partida contra o Sport na próxima quarta-feira, 19, às 22h, na Arena Fonte Nova, pela Copa Sul-Americana. Na manhã desta segunda, 17, o jogador do Bahia concedeu entrevista coletiva e fez avaliação positiva da atuação do Bahia no primeiro turno da Série B do Brasileirão e falou sobre o seu provável retorno.

"Todo mundo está preparado. Sérgio tem que decidir quem vai jogar. Todo mundo está focado, trabalhando forte e eu também estou trabalhando para buscar o meu espaço", disse o jogador paraguaio em entrevista publicada no site do Tricolor.

Em relação ao primeiro turno da Série B do Brasileirão, a opinião do atleta é de que a equipe teve uma boa atuação. "Minha avaliação é positiva. A gente ficou no G-4. Sabíamos que poderíamos fazer mais, temos que melhorar um pouco ao jogar fora de casa", disse.

Pittoni também falou sobre a partida da próxima quarta contra o Leão da Ilha do Retiro e disse que será um jogo difícil. O Sport evoluiu desde o último confronto entre as equipes, contratou jogadores durante a Série A do Brasileirão e tem figurado entre os primeiros colocados desde o início do campeonato.

"O jogo de quarta será difícil, pois o Sport é um time qualificado, mas a gente está preparado. E é uma competição em que toda a América do Sul está olhando. Não vai ser fácil, a gente já jogou com o Sport na Copa do Nordeste e as duas partidas foram muito difíceis. E o Sport se reforçou muito, assim como nós. Será um jogo lindo", completou.

adblock ativo