Pittoni entra no lugar do vetado Rhayner contra o América-MG

Com dores na lombar após um choque no último jogo, Rhayner foi vetado para o confronto contra o Améica-MG, nesta quarta-feira, 7, às 22h, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

No seu lugar entra o paraguaio Wilson Pittoni, enquanto Maxi vai jogar na esquerda. A outra mudança é a entrada de Railan, que vai jogar na vaga de Roniery, que não pode jogar pela competição nacional depois de ter defendido o Paraná pela competição.

Já o América vai manter a base do time que lidera a Série B com sete pontos em três jogos. O destaque da equipe é o volante artilheiro Andrei Girotto, autor de três gols na Série B. Ex-jogadores do Bahia, Obina e Pablo vão reencontrar o Tricolor.

adblock ativo