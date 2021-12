Pitonni critica diretoria do Bahia: "Não gostava de gringos"

Assim que o Bahia anunciou a rescisão com o atacante argentino Maxi Biancucchi, na tarde de segunda-feira, 18, o meia Wilson Pittoni detonou os dirigentes do clube pela postura de dispensar mais um jogador estrangeiro do elenco.

"Hoje foi o dia que fico comprovado que tinha Diretoria que não gostava de gringos mas Deus é justo sim fique muito triste com a notícia de hoje tem gente falando demais querendo se disfarçar de herói falando mentira querendo ficar vem sempre com o torcedor mais o torcedor tem que abrir o olho o Bahia e grande demais para gente que não entende de futebol Boa noite" (sic), disparou o jogador.

Atualmente no Olímpia, do Paraguai, Pittoni deixou o Bahia no final do ano passado após o término da Série B. Pouco relacionado para jogar, o paraguaio indicou que Alexandre Faria, à época o diretor de futebol do Esquadrão, foi o culpado por sua saída do time titular.

Mesmo com desejo de renovar com o clube e permanecer no Fazendão, Pittoni e a diretoria baiana não entraram em acordo.

