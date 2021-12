Pitbull e Souza formam ataque em treino coletivo no Bahia

Enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no duelo da última terça-feira, 21, contra o São Paulo, tiraram o dia de folga, os demais jogadores do elenco do Bahia participaram de um treino coletivo na tarde desta quarta-feira, 22, no Fazendão.

Na atividade, o recém contratado atacante Cláudio Pitbull formou dupla de ataque pela primeira vez com o artilheiro Souza, que não enfrentara o Tricolor Paulista por conta de um cansaço muscular.

O "Caveirão", no entanto, já está recuperado e não deverá ser problema para o duelo de domingo, 26, contra o Atlético-GO, em Pituaçu. Pitbull, por sua vez, já está à disposição do técnico Caio Júnior e está cotado para fazer a sua estreia no domingo.

A dupla fez parte da equipe de colete branco, que venceu a atividade para a equipe de azul por 3 a 1, com gols do próprio Souza, de Jones e de Lenine. Rafael Gladiador marcou o gol do time derrotado.

Enquanto o time azul treinou com Omar; Madson, Diego, Lucas Fonseca e Gerley; Pablo, Gil, Vander e Ryder; Ciro e Rafael, o time de coletes brancos foi formado por Renan, Neto, Dudu, Murilo e Jussandro; Lenine, Caio, Denilson e Jones; Cláudio Pitbull e Souza.

Dúvidas - O meia Jéferson, que estava cotado para estreiar contra o Dragão, também apresentou um cansaço muscular e ainda é dúvida para o confronto. O mesmo vale para o jovem meia Gabriel, que saíra ainda no primeiro tempo da partida do Morumbi, também com cansaço muscular.

Para prosseguir com a preparação para o duelo contra o time goiano, o elenco tricolor volta ao batente às 15h30 desta quinta-feira, 23, no Fazendão.

