Pesquisa diz que Bahia teve 100º melhor público em 2011

Ao lado do Santa Cruz e do Corinthians, o Bahia é um dos três únicos clubes brasileiros a figurar no ranking das 100 maiores médias de público entre todos os campeonatos nacionais do mundo.

Quem diz é a Pluri Consultoria, empresa especializada em pesquisas e estatísticas direcionadas para o esporte, que realizou uma busca pelos números do futebol mundial e publicou a pesquisa nesta terça-feira, 23.

Dentre os brasileiros, o Santa Cruz está na frente: é o 39º, com média de 36.916 torcedores. O Corinthians é o 65º, com média de 29.424. Último da lista dos melhores, o Esquadrão apresentou média de 22.741 torcedores.

O líder do ranking é o clube alemão Borussia Dortmund, que teve uma média de 80.552, seguido pelo inglês Manchester United, que teve média de 75.387, e pelo espanhol Barcelona, então com 74.582.

Queda de público - Na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro, porém, a torcida do Tricolor baiano não repete os feitos do ano passado e sequer conseguiu registrar público com lotação máxima no Estádio Metropolitano de Pituaçu.

Nos 16 primeiros jogos disputados em seu mando de campo neste Brasileirão, o tricolor registrou uma média de público de 16.364 pagantes.

adblock ativo