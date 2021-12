Perto de fazer 100 jogos no Bahia, Fahel comemora boa fase

Atualmente com 98 jogos pelo Bahia, o volante Fahel pode completar a sua 100ª partida pelo Tricolor Baiano no próximo domingo, 3, na partida no estádio de Pituaçu contra o ABC pela Copa do Nordeste.

Antes, o volante entra em campo nesta quinta-feira, 31, também em Pituaçu, contra o Ceará. Para Fahel, será algo muito especial completar a marca de 100 jogos pelo Bahia diante da torcida.

"É o meu objetivo fazer o 100º jogo em Pituaçu. O Bahia faz parte da minha vida, da minha família. Fui muito bem recebido, procuro sempre dar o meu melhor. Simpatizei bastante com a torcida. Esperto pode fazer 200, 300 jogos aqui".

Atual artilheiro do Bahia neste início de temporada, com dois gols em três jogos, Fahel diz viver o melhor momento de sua carreira no Esquadrão, onde também está conseguindo se destacar no ataque.

"Como volante, tenho poucas oportunidades no jogo. Como tenho um bom tempo de bola, trabalhei isso. Fiz gols no Botafogo e Goiás, mas essa fase de artilheiro foi aqui no Bahia. Acho que quando você está feliz, tudo flui bem. Vencer com o Bahia é muito bom. Essa torcida maravilhosa contagia não só a mim, mas também minha família".

Mesmo nesta fase artilheira, Fahel nega qualquer disputa com o atacante Souza, que assim como seus colegas de ataque, ainda não marcaram em nenhuma das três partidas oficiais em 2013.

"Acho que isso é o momento. O Souza já mostrou sua capacidade, ele é o nosso artilheiro. Quando começar a acertar, não vai parar mais".

