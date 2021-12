Permanência de Enderson Moreira é confirmada até o fim de 2019

A entrevista coletiva do diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, nesta quarta-feira, 28, no Fazendão, confirmou as renovações contratuais de algumas peças importante para o clube.

A principal é do treinador Enderson Moreira, que chegou durante a disputa da Copa do Mundo, com o Bahia na zona de rebaixamento, e conseguiu salvar o Tricolor e garanti-lo na Sul-Americana do ano que vem.

Sobre jogadores, o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Elton estão com contrato renovado até o final de 2019. Já o volante Edson, que tem vínculo até o fim do ano e não vai permanecer no clube, foi liberado pela diretoria e nem participou da atividade desta quarta.

“Tem que resolver alguns problemas particulares. Liberei ele. Ficaria dois dias resolvendo, só teria mais um de treino... Sempre teve uma postura profissional, boa para o grupo”, explicou Diego Cerri.

Treino tático

O Bahia se reapresentou, nesta quarta-feira, 28, no Fazendão, para se despedir da temporada. No domingo, 2, o Tricolor recebe o Cruzeiro, às 16h (da Bahia), no estádio de Pituaçu, em Salvador.

O técnico Enderson Moreira comandou um trabalho tático em campo reduzido. Nino e Marco Antônio trabalharam fisicamente na academia do clube.

