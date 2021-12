Péricles Chamusca lidera enquete para assumir o Bahia

Depois de confirmar que o técnico Cristóvão Borges não estará no comando técnico do Bahia em 2014, a diretoria do clube trabalha para contratar o responsável para assumir o cargo na próxima temporada. Em enquete realizada pelo Portal A TARDE, Péricles Chamusca foi o nome preferido pelos internautas.

Até as 16h desta terça-feira, 10, 2.250 leitores haviam escolhido Chamusca para comandar o tricolor no ano que vem, com 24% dos votos. No entanto, 23% dos internautas afirmam preferir uma opção diferente dos nomes ventilados para dirigir a equipe.

Na sequência, os nomes de Renato Gaúcho (14 %), Vanderlei Luxemburgo (13 %), Dorival Júnior (9 %), Celso Roth (6 %), Paulo Autuori (6 %) e Paulo César Carpegiani (4 %) surgem como os menos votados para dirigir o Esquadrão.

Agora, nós queremos saber a sua opinião: quem você acha que deve ser o novo técnico do Bahia? Participe da enquete!

