Perfil falso satiriza presidente do Bahia nas redes sociais

O fenômeno dos perfis falsos - ou fakes - chegou ao Bahia com força, transformando o presidente do clube, Marcelo Sant'Ana, em celebridade virtual. No Twitter, o personagem Marcelo Sac'Ana é um dirigente vaidoso, totalitário e bastante desbocado.

O idealizador do perfil - um arquiteto de 38 anos que prefere não se identificar - disse que não tinha grandes aspirações quando criou a conta, em dezembro. Hoje, reúne mais de 950 seguidores.

"Marcelo é uma figura interessante. Resolvi criar o perfil depois que vi uma entrevista dele na TV, logo depois que venceu a eleição. Achei um cara bem caricaturável, pela forma como imposta a voz, como se veste... Lembro que pronunciou o nome de Charles Fabian de um jeito diferente, Fabiã em vez de Fábian", contou, aos risos.

O autor do Sac'Ana brinca com o ego do seu alvo. "O que me chamou a atenção também foi a vaidade dele, principalmente intelectual. Sempre se apresentou na campanha como uma pessoa intelectualmente preparada, que tinha estudado e era competente para dirigir o clube. Minhas brincadeiras têm isso como pano de fundo", explicou.

O tuiteiro escreve sobre reuniões de conselhos, entrevistas e aparições do presidente, mas garante não ter um "informante" dentro do Bahia e disse que nem conhece Sant'Ana pessoalmente. Aliás, afirma que nunca teve cargo no clube.

"Acompanho sites feitos por torcedores, tento reproduzir o que se comenta nas arquibancadas e fazer piadas com os bastidores do dia a dia do clube. Não tenho informação privilegiada, não sou conselheiro, mas, como fake do presidente, tenho que saber o que acontece. Faço as piadas como Marcelo quando vejo que algum conselheiro publicou alguma coisa, já que sigo alguns no Twitter", relatou.

Mas ele nega que comande uma ação de marketing: "Sou torcedor do Bahia. Sempre fui ao estádio, sou sócio. Votei nessa eleição, inclusive. Muita gente veio me perguntar se essa era uma estratégia de marketing da diretoria, mas não, sou só eu. Quando está ruim, eu esculhambo; quando está bom, eu elogio".

Mais sátiras



O Bahia ganhou mais personagens fictícios, como o Sub Bolado, sobre o "sub-presidente" Pedro Henriques, que troca publicações com Sac'Ana.



O arquiteto diz que o relacionamento dos dois é bom, mas se resume às interações na internet. "Tem outros também, como Éder Fusquinha (sobre o gerente de futebol Éder Ferrari), Binha Bolado (sobre o torcedor). Alguns, acho meio tendenciosos, usam o perfil para exaltar ou bater em alguém do clube. Não é o que eu procuro", avaliou.

Ao mudar seu perfil, Sant'Ana pediu ao fake para trocar o dele também. "Foi a única interação, foi muito gentil. Mas não quero ter nada com ele", disse o autor secreto.

