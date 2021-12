Pentacampeão Kléberson não deve voltar a atuar pelo Bahia

Envolvido em uma troca - que trouxe o meia-atacante americano Freddy Adu para o Bahia por empréstimo de um ano -, o meia pentacampeão Kléberson passou a maior parte da temporada que passou no Philadelphia Union (EUA).

No entanto, o jogador tem contrato com o Esquadrão até o final de 2014 e, teoricamente, precisa se apresentar junto com o resto do grupo tricolor no dia 6 de janeiro. A intenção de ambas as partes, porém, é quebrar o vínculo. Kléberson, segundo informa seu empresário, Marco Antônio Silva, tem propostas do exterior e deve rescindir de forma amigável com o Esquadrão.

Havia a possibilidade de o jogador permanecer no próprio Philadelphia, mas ela não se concretizou. As outras ofertas vêm de Emirados Árabes, Qatar e Grécia.

